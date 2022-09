Nessun Iframes

OMEGNA – 15-09-2022 -- Sabato 17 settembre ad Omegna avverrà una straordinaria metamorfosi: la città si trasformerà nella Casa Dello Sport. Ad avere il cuore traboccante di gioia saranno in particolare i bambini tra i 6 e i 16 anni, che potranno scoprire e sperimentare gratuitamente varie discipline sportive. Nell’area del centro sportivo saranno presenti ben quindici società del territorio, per un totale di una ventina di discipline sportive. Insomma, si tratta di una vera e propria festa dello sport, organizzata e curata dall’assessorato allo sport del Comune di Omegna. Il nome scelto per il progetto non è certo casuale: si tratta infatti dell’acronimo di Centro Avviamento Sport Agonistico (CASA). "L’obiettivo di Omegna è quello di diventare nel concreto la casa dello sport. Vorremmo dare la possibilità a sempre più cittadini di fare sport anche a livello agonistico. Proprio per tale ragione abbiamo inventato l’acronimo Centro Avviamento Sport Agonistico. È una cosa nella quale crediamo fortemente. Sabato prossimo coinvolgeremo molte realtà cittadine e proveremo ad avvicinare quanti più bambini e ragazzi alle attività sportive".