OMEGNA - 16-09-2022 -- "9 anni fa ci lasciava Matteo Bertolazzi… con il numero cinque, oggi e per sempre!". La Fulgor Omegna ha ricordato con un post breve, ma commovente, il giocatore scomparso nel 2013 a soli 34 anni a causa della leucemia. Marco, che era nato a Parma ed era cresciuto cestisticamente in casa Virtus (Bologna), era ancora un giocatore in piena attività quando la malattia se lo portò via e il team cusiano è stata la sua ultima squadra. Era ancora in campo fino a pochi giorni prima di quel 27 settembre 2012, quando fu costretto a ritirarsi per colpa del male che l’avrebbe portato via soltanto un anno dopo. Un anno trascorso a lottare contro la leucemia con la stessa determinazione con la quale aveva lottato sui parquet dei palasport.

Foto via Fb