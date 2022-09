Nessun Iframes

OMEGNA- 16-09-2022-- Stimolare la giusta collaborazione, questa la finalità cardine dell’incontro conoscitivo degli scorsi giorni fra l’Amministrazione comunale di Omegna e le associazioni attive sul territorio.

“Volevamo presentarci in veste di nuovi amministratori e volevamo iniziare un dialogo con i sodalizi impegnati in ambito culturale – spiega l’assessore alla Cultura, presente all’incontro – Abbiamo evidenziato quanto la cultura sia importante nella nostra linea programmatica di governo cittadino. La riteniamo un enorme valore aggiunto, un arricchimento. Proprio per questo le associazioni che agiscono in tale settore hanno il fondamentale ruolo di valorizzare i talenti e di trasmettere messaggi importanti a ognuno di noi”. Moscatiello aggiunge: “Abbiamo ricevuto sollecitazioni da parte di altre associazioni che non sono state invitate alla riunione. Ci scusiamo per il disguido ma le incontreremo il prima possibile per ascoltarle e per confrontarci. È molto importante avere un quadro dettagliato di tutti i soggetti che si impegnano in ambito culturale al fine di stimolare la giusta collaborazione".

È stato anche ribadito quanto la cultura e gli eventi culturali possano essere motivo di interesse turistico per la Città di Omegna. “Il lavoro che quotidianamente svolgono le associazioni culturali sul territorio di Omegna garantisce opportunità turistiche – evidenzia l’assessore al Turismo, anche lui presente alla seduta – Le iniziative di valore culturale hanno la capacità di attirare diverse persone anche fuori dal territorio di Omegna e possono essere molto interessanti per chi si trova a visitare la città”.