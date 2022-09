Nessun Iframes

CUSIO- 18-09-2022-- Paolo Marchesa Grandi è segretario della Lega Salvini Cusio La sua elezione è avvenuta, venerdì 16 settembre, al termine del congresso presieduto dal senatore uscente, Enrico Montani.

Membri del nuovo direttivo sono Mario Geraci e Andrea Cattaneo. E dopo l’elezione si è registrata la soddisfazione dello stesso Montani e del presidente del gruppo regionale e commissario Lega Vco, Alberto Preioni.

Molti i punti toccati nel corso di una serata che ha visto partecipare tanti militanti: dalle imminenti politiche, alle elezioni nel Comune di Omegna, dall’apertura della nuova sede, alle iniziative pro giovani.

Un programma nutrito, che Marchesa Grandi ha commentato così: “La sezione e il prossimo direttivo dovranno essere impegnati h24 nell’ultima settimana di una campagna elettorale assai importante, sia per il nostro movimento che per il territorio. Molto è già stato fatto in questi giorni, ma da qui in poi bisognerà essere ancora più presenti in mezzo alla gente, per convincere gli indecisi e chi non è intenzionato a votare. Il nostro movimento – ha detto il neo segretario – è da sempre un partito territoriale e per questo motivo l’apertura della sede è fondamentale per poter coinvolgere e includere nuovi sostenitori, al fine di essere più presenti all'interno del tessuto sociale, a ogni livello. Necessario, in particolare, saper coinvolgere maggiormente i sostenitori più giovani per dare un futuro al movimento”.

Alle comunali di Omegna della prossima primavera Marchesa Grandi ha riservato un passaggio significativo del suo intervento: “Sarà importante fin d’ora attivare un confronto con la cosiddetta società civile, allo scopo di riconquistare il Comune più importante e strategico del Cusio.

E non dobbiamo dimenticare che nel 2024 sono in programma le elezioni regionali e il voto nella maggior parte dei Comuni della sezione. Bisognerà prestare attenzione, in primis, a Gravellona Toce e Casale Corte Cerro, dove è necessario intensificare la nostra presenza, anche con i gazebo nelle piazze, per coinvolgere le persone che vogliono avvicinarsi alla politica e alla Lega. Un’azione, la nostra, che sarà incisiva e costante”. Infine, da Marchesa Grandi un appello a tutti i militanti e al direttivo “perché soltanto lavorando in squadra si ottengono risultati”.