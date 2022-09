Nessun Iframes

OMEGNA - 20-09-2022 -- La ormai annosa questione della chiusura al traffico veicolare del

Centro storico di Omegna va affrontata con serietà e coinvolgendo il più possibile commercianti e residenti. Ad affermarlo è Luigi Songa esponente di VCO Tricolore: "Certamente la nostra città ha bisogno di evolversi in senso turistico e su questo tema deve 'imitare' città simili alla nostra per collocazione geografica e dimensioni.

Per converso non possiamo dimenticare le obiezioni che vengono portate da attori economici del territorio, commercianti in particolare, e dai residenti nel centro storico.

L’invito all’amministrazione comunale e di attivare una serie di incontri in tal senso per poter condividere finalmente una scelta che sia stabile e conosciuta perché il continuo andirivieni di orari e aperture chiusure causa solo confusione e non affronta - a nostro giudizio- la questione nella maniera corretta", conclude Songa.