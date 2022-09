Nessun Iframes

OMEGNA - 20-09-2022 -- È stata prorogata fino al 31 ottobre l’occupazione del suolo pubblico per i dehors. La delibera dello scorso marzo fissava la scadenza al 30 settembre, previo versamento del canone unico patrimoniale. La giunta comunale di Omegna ha preso tale decisione per sostenere gli esercenti offrendo l’opportunità di mantenere l’occupazione del suolo pubblico secondo quanto indicato dal piano dehors. La proroga sarà soggetta al pagamento di un canone aggiuntivo.

«Sono disposizioni dalla valenza eccezionale e temporanea, non sono una modifica delle concessioni esistenti – afferma l’assessore al turismo Daniele Berio –. La scelta nasce dall’eccezionalità delle circostanze economiche attuali. Cerchiamo in questo modo di andare incontro alle esigenze degli esercenti. Inoltre, la decisione rientra nell’ottica di rendere Omegna appetibile e viva dal punto di vista turistico fino all’autunno inoltrato. È quindi funzionale alle numerose iniziative turistiche, culturali e sportive che si terranno da qui a fine ottobre in città».