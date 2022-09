Nessun Iframes

MIASINO - 21-09-2022 -- AAA comparse cercasi per ”Lubo”, il nuovo film del regista Giorgio Diritti prodotto da Indiana Production le cui riprese si svolgeranno nella zona del Cusio e dintorni a partire dai primi giorni del mese di ottobre.

Si cercano, in particolare, donne, uomini, bambine e bambini di tutte le età per le scene che verranno girate a Miasino verso la metà del prossimo mese.

E’ possibile inviare la propria candidatura mandando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con i propri dati (nome cognome, età, altezza, residenza e numero di telefono) e un paio di foto (primo piano e figura intera).

Le persone selezionate saranno contattate per una prova costume e per le riprese che potrebbero consistere in una o più giornate lavorative. Per il lavoro e prevista regolare retribuzione.