ASTI – 21-02-2022 – Arriva un pareggio per 1-1 da Asti per il Gozzano. Un risultato che se alla vigilia avrebbe potuto essere ritenuto positivo, diventa una beffa dopo la partita. I cusiani hanno segnato subito dopo 5 minuti, controllato senza troppi patemi fino ai minuti di recupero quando Sow, entrato dalla panchina al 86° ha trovato di testa un incredibile pareggio. Partita nervosa con ben 9 ammoniti, cinque nel Gozzano e 4 nell’Asti il cui fisioterapista è stato espulso subito dopo il gol del pareggio per aver indirizzato frasi non consone alla panchina del Gozzano.

La cronaca:

5° gran discesa centrale di Montalbano dopo una palla persa da Tomella , assist per Rao sulla sinistra che si accentra e batte Brustolin

13° si vede Asti, punizione di Carrumi centrale che si perde sul fondo

24° triangolazione Sangiorgio Montalbano l’Asti si salva in angolo

25° Gemelli da trenta metri al volo para a fatica Brustolin

28° La Marca cade in area l’Asti invoca il rigore ma l’arbitro fa proseguire

30° Picone da 25 metri palla sull’esterno della rete

32° Cannas dal centro dell’area, poco alto sulla traversa

41° Sangiorgio dalla fascia sinistra per Vono che calcia al volo respinge Brustolin

Si va al riposo sullo 0-1 dopo 1 minuto di recupero.

54° Vicino al pari l’Asti: Cannas a tu per tu con Vagge che compie una gran parata

59° discesa sulla sinistra di Sangiorgio la conclusione è alta

64° punizione di Vono sulla barriera

70° Kerroumi da fuori para Vagge

76° batti e ribatti in area del Gozzano risolve Vagge che subisce anche fallo

78° Schettino toglie uno stanco ed encomiabile Gemelli per inserire Dylan Kambo che invece appare spento e lo schema di interdizione del Gozzano con lui in campo si indebolisce parecchio.

82° Insolito calcia appena dentro l’area ancora Vagge in presa

88° punizione dal limite Asti Picone sulla barriera

89° ancora Picone sulla sinistra il cross è preda di un anche oggi immenso Vagge

91° punizione Asti calcia Carta ribatte la barriera

93° Azione insistita di Picone, la palla rimbalza su diversi giocatori e sul palo. Alla fine la deviazione vincente di Sow per il pareggio.

Finisce al minuto 96 e 30” coi giocatori del Gozzano che lasciano il campo riportando sul Cusio un punto che non può certo soddisfarli. (FAB)



Asti – Gozzano 1-1 (0-1)



MARCATORI: 5' E. Rao (G), 90+3’ st D. Sow (A)



ASTI: S. Brustolin, L. Legal (↓ 38' st), G. Picone, A. Toma (↓ 1' st), H. Kerroumi, D. Cannas, L. Virelli (↓ 23' st), A. Venneri, F. Vergnano, R. Tomella (↓ 38' st), M. La Marca (↓ 1' st)

A disposizione: M. Cabella, A. Ottone, M. Manfrè Cataldi, A. Pinto,

All: Riccardo Boschetto



GOZZANO: A. Vagge, R. Gemelli (↓ 33' st), E. Cigagna, E. Rao, R. Vono (↓ 25' st), L. Sangiorgio, N. Mazzotti (↓ 11' st), F. Nicastri, M. Di Giovanni, N. Montalbano (↓ 19' st), A. Dalmasso

A disposizione: L. Vallacchi, I. Brondani Da Luz, A. Gasparoni, E. Scarpa, G. Niosi

All: Massimilano Schettino



ARBITRO: Signor Mario Leone di Avezzano



AMMONITI: A. Toma (A), F. Vergnano (A), T. Fioccardi (A), R. Vono (G), N. Mazzotti (G), M. Di Giovanni (G), D. Kambo (G), M. Palma (G) Cannas (A).