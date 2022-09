Nessun Iframes

OMEGNA – 22-09-2022 -- Dopo il successo registrato dai due eventi benefici promossi lo scorso anno alla Canottieri Foodie Cafè Bistrot in favore dell’associazione Emergency, anche quest’anno Canottieri for the Community organizza per venerdì 23 settembre, a partire dalle 19, una serata tra arte, musica, solidarietà e buon cibo, questa volta dedicata all’ADMO Cusio Verbano. Gli ingredienti per il successo ci sono tutti: da un pizzico d’arte con incontri, racconti e chiacciere – gli artisti del progetto Wallart Stories di Canottieri con la giornalista della Stampa Beatrice Archesso e mini mostra delle opere a un breve intervento dei rappresentanti di ADMO e i racconti di donatori; poi, dove terminerà la forza delle parole, comincerà quella della musica, con il Duo Libertango (Marco Rainelli – flauto, Marco Brusa – chitarra), che delizierà i presenti con musica popolare sudamericana e composizioni originali classiche; Infine, dato che lo stomaco è vicino al cuore, ci sarà in programma anche un ricco buffet di apericena e grigliata a 15 euro. Ma sveliamo ora i nomi degli artisti che presteranno il loro volto e il loro talento per l’evento: Giorgio Talgio, Triò Tada (Stefania Cifalà, Massimo Brecciaroli, Matteo Scalia), Lino Caldi, Andrea “Lenny” Legnaioli, Gianluca Ripepi, Massimo Lanteri, Silvia Miglini e Federico Cusano. Insomma, una serata assolutamente da non perdere, con la magia del lago, nel cuore di Omegna. Un cuore che batte al ritmo della solidarietà.