QUARNA SOTTO –23-09-2022 -- Sabato 24 settembre, alle 21, nell’ambito dell’edizione 2022 di Quarna Musica, nella fabbrica Grassi si esibirà la pianista Anna Maria Morici.

Musicista dal curriculum ricchissimo, Morici svolge un’intensa attività concertistica da solista e in gruppo e ha vinto alcuni tra i più prestigiosi concorsi pianistici italiani; inoltre è stata docente di pianoforte presso varie istituzioni musicali del Piemonte e della Lombardia e diversi suoi allievi sono stati premiati in concorsi musicali nazionali. Attualmente è docente di ruolo di pianoforte alla scuola media a indirizzo musicale di Crusinallo e al liceo musicale Gobetti. Il recital pianistico prevede un variegato programma che allieterà il pubblico con brani di Chopin, Faurè, Albeniz, Debussy e Ravel. La presenza all’evento è caldamente consigliata, perché come insegnava già Platone, “La musica è per l’anima quello che la ginnastica è per il corpo”.