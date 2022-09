Nessun Iframes

OMEGNA - 26-09-2022 -- Una nota stampa del gruppo consiliare Lega Salvini di Omegna.

All’indomani dell’approvazione di un ordine del giorno “controverso” sull’importante tema della sanità e del riordino dei servizi ospedalieri nel Vco, il gruppo Lega Salvini in consiglio comunale a Omegna punta il dito contro il Pd e la maggioranza di sinistra, mettendone in risalto la prima grossa spaccatura da quando la vice sindaco reggente Moscatiello ha assunto le redini della città. “Nel corso dell’assise di giovedì 22 settembre svoltasi all’auditorium Teresio Piazza, la terza da quando Moscatiello presiede l’assemblea – si legge in una nota – il partito democratico ha accolto e fatto suo un emendamento proposto dalla lista civica Omegna Si Cambia che, sostanzialmente, impegna la giunta del capoluogo cusiano ad attivarsi con iniziative a favore dell’ospedale nuovo ed unico da realizzarsi nell’area dell’Ossola. Non possiamo non osservare – sottolineano i membri del gruppo consiliare Lega Salvini Omegna – la spaccatura creatasi all’interno della maggioranza omegnese, valutato che l’ordine del giorno in questione non è stato votato da una parte della sinistra stessa che oggi governa la città. Alla vice sindaco reggente Moscatiello, che è espressione dei partiti della sinistra, chiediamo dunque di assumere pubblicamente una posizione chiara e netta su un tema troppo delicato – conclude la nota – per prestarsi a forzature e strumentalizzazioni che i cittadini di Omegna e del Vco non meritano”.