ORTA SAN GIULIO 26-09-2022 --– Una giornata inclusiva a 360 gradi quella di domenica 25 settembre ad Orta San Giulio, dove si sono tenuti dei corsi di specializzazione per abilitare gli istruttori ad insegnare alle persone con disabilità. Nel corso della giornata, inoltre, è stato consegnato un riconoscimento al sindaco di Orta, da parte dell’A.S.D. Sub Novara Laghi, per ringraziare la vicinanza all’associazione.

Ecco le parole di Aldo Torti, presidente di HSA Italia, sulla giornata.

Luca Tosi

