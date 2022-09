Nessun Iframes

LAGO D’ORTA- 27-09-2022 -- Settembre è da sempre un mese importante di bilanci per il settore del turismo e, mai come quest’anno, ci si interroga su quelli che sono stati i risultati dopo il lungo periodo di sofferenza causato dalla pandemia.

Per quanto concerne il lago d’Orta i numeri delle presenze sono molto positivi e confermano che il 2022 è stato davvero l’anno della ripartenza per il settore turistico.

“Non abbiamo ancora i dati ufficiali delle presenze del comprensorio lago d'Orta ma si presume un aumento importante del 10/20 % con riferimento al 2019. Sono ritornati parecchi gruppi di inglesi e di tedeschi dopo due anni di stop causa covid -dichiara Oreste Primatesta, albergatore, presidente dell’Unione Turistica Lago d’Orta e vicepresidente del Distretto Turistico dei Laghi-. Anche i ristoranti hanno fatto e stanno facendo un buon lavoro, soprattutto quelli intorno al lago e quelli presenti negli alberghi. Icampeggi , che oramai non sono più solo campeggi nel senso stretto del termine ma vere e proprie strutture ricettive all’aperto con tante case fisse e camper che ospitano soprattutto famiglie, sono andati bene.

Settembre si sta rilevando un mese molto buono e per ottobre si presume che sino verso il 20 che ci siano ancora parecchi turisti di gruppi stranieri, ed anche clienti singoli soprattutto nei week-end…”

Primatesta nel fare il punto sulla stagione estiva appena conclusa torna a parlare della passerella sul lago d’Orta, un progetto in cui crede molto perchè a suo avviso utile per allungare l’alta stagione: “A fine mese tante strutture chiuderanno e come da tempo si auspica bisognerebbe trovare e cercare delle nuove iniziative, l'enogastronomia ed il turismo culturale non bastano, ecco che la passerella sarebbe un toccasana da novembre ad aprile, con personale occupato e assunto tutto l'anno, grande impulso per il commercio e anche benefici per la navigazione pubblica e privata.”

r.a.