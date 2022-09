Nessun Iframes

OMEGNA- 27-09-2022-- Quattro giorni di buon cibo, ottima birra e tanta musica: così si può sintetizzare l’evento “Cusio Oktoberfest” che si terrà all’area Forum di Omegna, da venerdì 30 settembre a lunedì 3 ottobre. L’organizzazione sarà curata dal Comune di Omegna e dalla Pro Loco cittadina con il contributo di diverse altre associazioni cittadine (volontari dei vigili del fuoco, Pro Loco delle Quarne, Pro Agrano, Omegna si Cambia APS, Kenzio Bellotti, Amici di Bagnella, San Vito giovani, Sezione di Omegna degli alpini, San Gottardo di Borca).

Venerdì 30 settembre gli stand verranno aperti alle 18. Dalle 20 partirà la musica: dapprima si esibirà la Revolution band, poi alle 23 toccherà a Dj Veleno.

Sabato 1° ottobre stand aperti dalle 11. Dalle 14 alle 16 verranno organizzati laboratori per i bambini. In serata spazio alla musica: dalle 18 sul palco il gruppo The Moths, mentre dalle 20.30 i Pitch Black Dark. Alle 23 replicherà Dj Veleno.

Domenica 2 ottobre sempre stand aperti dalle 11. Pranzo in compagnia del gruppo The Blue Roosters. Dalle 14 alle 16 ancora bambini protagonisti con laboratori a loro dedicati. In serata toccherà ai Black Queen e a concludere spazio a Dj Veleno.

Lunedì 3 ottobre cibo e birre saranno disponibili dalle 18. Ad allietare la cena I belli dentro con la loro musica.

Oltre agli stand della birra curati da quattro bar di Omegna che hanno deciso di aderire all’iniziativa, verranno allestite bancarelle di prodotti tipici cusiani. Per i più piccoli verrà destinata un’intera area giochi che si aggiungerà ai laboratori di sabato e domenica.

Il divertimento targato “Cusio Oktoberfest” farà rima con solidarietà. Parte del ricavato dell’iniziativa verrà infatti destinato al Ciss Cusio per le sue attività.

La parte goliardica sarà rappresentata dalla sfida tra Italia e Germania: quattro birre italiane sfideranno quattro birre tedesche. Sarà poi il pubblico chiamato a decretare chi tra i due paesi si aggiudicherà la contesa.

“Il nome scelto per l’iniziativa non è casuale: vogliamo puntare forte sul brand Cusio – sottolinea l’assessore al turismo Daniele Berio –. Grazie alla Pro Loco e ai tanti altri soggetti cittadini che hanno deciso di aderire ci apprestiamo a vivere una quattro giorni molto allegra nell’area Forum. L’Oktoberfest sarà l’ennesima conferma che la nostra stagione turistica può essere considerata aperta fino all’autunno inoltrato”.

“Siamo orgogliosi per questo evento – commenta Adele Sacco, presidente della Pro Loco –. Sarà un’iniziativa che abbraccerà una vasta gamma di persone. E poi per la nostra associazione devolvere una parte del ricavato è una ragione primaria, alla quale teniamo particolarmente”.