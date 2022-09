Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO - 28-09-2022 -- Addio a Paolina Liessi vedova Zambon, la signora più anziana di Orta San Giulio scomparsa all’età di 101 anni.



“La gioia di averla salutata per suoi 100 e 101 anni è ora di conforto per una cara concittadina e per i parenti tutti -ricorda Giorgio Angeleri, sindaco di Orta San Giulio.- Tutti noi ci stringiamo con affetto ai familiari, un grande abbraccio Paolina che ora incontrerà tutti i suoi cari, che canti di gioia l’accolgano in Paradiso.”



Il funerale della sig.ra Paolina sarà celebrato alle ore 10.30 di oggi, mercoledì 28 settembre, nella chiesa di S. Stefano a Corconio, frazione di Orta San Giulio.