OMEGNA- 28-09-2022-- Ha letteralmente preso vita il mosaico realizzato con la tecnica dell’opus incertum, munifico dono dei fratelli Cesare e Paola Oddicini alla città. Nata da un progetto dell’artista milanese Roberto Corradini affiancato dal suo fidato ex allievo e collega Vanderlei de Oliveira, l’opera è ispirata ai personaggi fantastici scaturiti dalla penna di Gianni Rodari, in ricordo dell’ingegner Renzo Oddicini, che nel lontano 1898 ha fondato a Omegna l’omonima falegnameria meccanizzata. Ben 390 passanti hanno aiutato Corradini in corso d’opera, tra i quali si annoverano anche tre bambine, premiate dall’artista, che ha rivelato un cuore d’oro. All’inaugurazione, sabato 24 settembre lungo la Nigoglia, l’emozione era palpabile. Tanti i presenti. Dalle autorità, ai donatori, fino a chi ha contribuito all’opera applicando anche una sola tessera. E di tessere il mosaico, a detta dell’artista, ne conta ben quindicimila. “La bellezza del mosaico non è soltanto quello che si vede, ma quello che rappresenta – ha sottolineato il vicesindaco Mimma Moscatiello. Da un lato infatti rappresenta la storia di Omegna, poi tanti personaggi di Gianni Rodari e anche tante persone che hanno contribuito alla creazione del mosaico posando alcune mattonelle, due delle quali dal sindaco Soressi (mattonella rossa) e dall’ex sindaco (mattonella verde), che rappresentano un po’ la volontà delle amministrazioni sensibili a fare bellezza, riqualificando scorci belli della città che diventano ancora più belli – ha proseguito Moscatiello. Ringrazio sia la famiglia Oddicini che l’artista Corradini per aver avuto quest’idea e aver dato seguito alla creazione”. Osservando il mosaico si notano tanti cuoricini che paiono palpitare al ritmo di un solo cuore e fatine che fanno capolino tra un miliardo di colori. E si può davvero esclamare che la bellezza salverà il mondo.