GOZZANO - 28-09-2022 -- Il Consiglio Comunale di Gozzano, nella riunione di lunedì 26 settembre, ha approvato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, documento contabile a carattere consuntivo che fotografa il risultato economico, patrimoniale e finanziario e ha lo scopo di fornire una rappresentazione complessiva del patrimonio sia dell’ente locale di riferimento, sia dei soggetti a cui partecipa. Questo pareggia sulla cifra di 28.739.464,67 di Euro.



Durante la stessa seduta è stato approvato il DUP, documento unico di programmazione. Nel documento è proposta l’approvazione di scelte politiche, mirate alla riduzione delle spese superflue, confermando la buona gestione della ‘cosa pubblica.

Tra gli stanziamenti relativi alle manutenzioni del patrimonio vengono evidenziati la sistemazione della viabilità del centro storico e del sottopasso di Via per Arona oltre al completamento della riqualificazione dell’area mercatale ed all’illuminazione della pista ciclabile. Per la realizzazione di tali interventi è prevista una copertura finanziaria data dall’accensione di mutui.



“Stiamo pensando anche di affidare un incarico per uno studio di fattibilità per la riqualificazione dell’area ex petroliera; abbiamo già un primo studio effettuato dall’arch. Bianchetti – sottolinea l’assessore al Bilancio Paolo Zucchetti - Il totale della spesa per investimenti è pari ad € 1.830.000,00 per il 2023. Continua poi “Il DUP rappresenta un primo bilancio preliminare; lo schema definitivo verrà approvato dalla Giunta nel mese di novembre; quindi possiamo dire che il cantiere è aperto, staremo attenti a tutte le ulteriori opportunità di finanziamento e a tutte le necessità che si dovessero presentare nei prossimi mesi”.

“La Giunta è sempre attenta a garantire i servizi essenziali ai cittadini – conclude il Sindaco Gianluca Godio – Per noi gli obiettivi strategici sono legati al diritto allo studio, al welfare e alle pari opportunità, che rappresentano sul totale una quota rilevante, rimarcando una grande attenzione nell’ambito dei servizi scolastici, dei servizi alla persona e dei servizi sociali".