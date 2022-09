Nessun Iframes

GOZZANO - 28-09-2022 --Terza vittoria in campionato per il Gozzano e primo ko per la Castellanzese, sconfitta di misura come due stagioni orsono. Gozzano che vince comunque soffrendo dato che nel II tempo la Castellanzese ha trovato sulla sua strada un Vagge in gran forma. Locali subito in attacco desiderosi di riscattare la beffa di Asti. Al 5' si fanno vedere i padroni di casa con Pennati, la cui conclusione finisce fuori dallo specchio. All'11' ci prova Rao e Derosa mette in corner. Ne esce la rete del match: assist di Rao e Cigagna che insacca in rete da pochi passi. I lombardi reagiscono: al 33’ e al 40’ Cocuzza va al tiro due volte (centrale e alto), mentre al 43’ Nicastri sventa all’ultimo momento un’azione insistita di Ibe. Nella ripresa Vagge fa il superman volando a respingere una conclusione a colpo sicuro di testa di Ibe. Lo imita dieci minuti dopo il portiere lombardo che si supera per deviare una conclusione di Gasparoni. Verso la mezz’ora' ancora neroverdi pericolosi con Dervishi e Cocuzza, ma Vagge è abile anche con i piedi. Il Gozzano sfiora il 2.-0 con Sangiorgi, ma nel finale la Castellanzese ci prova due volte con Cocuzza, ma i tiri sono deboli. Nel recupero ultima chance per Derosa su punizione, ma la palla non inquadra lo specchio ed il Gozzano sale così nelle parti alti della classifica. (M.R)



GOZZANO-CASTELLANZESE 1-0 (1-0)

Gozzano (4-4-2): Vagge 7, Di Giovanni 6, Dalmasso 6, Cicagna 7, Nicastri 6 (28’stTurato 6), Gasparoni 5,5 (40’st Montalbano ng), Mazzotti 6,5 (28’ st Gemelli 6), Pennati 6, Sangiorgio 6, Rao 6,5 (40’st Gnosi ng), Vono 7. All. Schettino: 6,5.



Castellanzese (4-3-1-2): Pilotti 6.5, Pisan 6.5 (37′ st Folla sv), Bagatin 6, De Rosa 6, Ramirez 5,5, Mandelli 5,5 (19’st Dervischi 6), Raso 6, Abadio 6, Perego 5,5 (19’st Compagnoni), Ibe 6,5, Cucuzza 6. All. Cretaz.



Arbitro: Calzolari di Albenga (Teulem di Parma e Nasi di Reggio Emilia): 6 Marcatori: 12′ Cigagna (G) Note: Giornata nuvolosa, terreno in condizioni accettabili, spettatori 100 circa. Ammoniti: Mazzotti (G), Ramires (C), Ibe (C), Bagatini (C), Sangiorgio (G), Ababio (C). Espulso: 48′ st Sangiorgio (G). Recupero: / + 5′.

Videointervista di Francesco Beltrami

Nessun Iframes