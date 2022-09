Nessun Iframes

QUARNA - 29-09-2022 -– Intervento dei Vigili del Fuoco del VCO ieri a Quarna per il recupero di una moto Yamaha bloccata nel bosco adiacente all'abitato. Un ragazzo della provincia di Vercelli, durante una gita in zona, per un errore e per la scarsa conoscenza dei luoghi, ha imboccato una strada sterrata e piuttosto stretta per raggiungere Quarna. Impossibilitato ad avanzare e ritornare sui suoi passi e a causa dell'approssimarsi del buio, ha deciso di lasciare la moto sul posto. La mattina dopo, ritornato per il recupero del mezzo, trovandosi in difficoltà ha chiamato i VVF, giunti poi con due squadre dalla sede centrale di Verbania e dal distaccamento di Omegna, che hanno recuperato il mezzo. L'intervento, partito alle 11 si è concluso intorno alle ore 16.