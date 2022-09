LAGO D’ORTA - 29-09-2022 -- Il raduno degli atleti della squadra di Duathlon ospiti della Fondazione Cavaliere del Lavoro Alberto Giacomini presso l’Hotel San Rocco a Orta San Giulio è stato fondamentale e splendidi sono stati i loro risultati ai Campionati Europei di Duathlon che si sono svolti recentemente Bilbao (in Spagna).



“Gli atleti presenti erano Andrea Sanguinetti, Alberto De Marchi, Daniele Gambitta e Giorgia Priarone. È stato un Campionato Europeo di Duathlon veramente molto buono per il team azzurro che ha consacrato Giorgia Priarone Campionessa Europea e Alberto De Marchi bronzo nella categoria Under 23. Assolutamente importante il settimo posto di Andrea Sanguinetti nella prova Maschile, non dimenticando che era all'esordio in una rassegna europea di specialità, e il sesto posto di Daniele Gambitta sempre nella categoria Under 23, sicuramente condizionato da un momento sfortunato durante la fase di transizione tra la prima frazione di corsa e il passaggio alla frazione bici -commenta il preparatore tecnico Andrea Compagnoni.- Tutto il lavoro svolto nello stage sul lago d’Orta ha dato ai ragazzi un livello di preparazione e prestazione perfetta per il livello che richiede un Campionato Europeo, e ci ha permesso di lavorare in condizioni perfette per ricostruire in allenamento tutti gli elementi che si affrontano in gara… Fondamentale, come sempre, l'ospitalità curata dal personale dell'hotel San Rocco, che rende i periodi di stage totalmente funzionali al lavoro specifico e all'importantissimo recupero post training, elemento fondamentale per una atleta che si allena generalmente 2/3 volte al giorno e con carichi di lavoro importanti. Un grazie immenso per tutto quello che Andrea Giacomini ci permette di fare e ottenere in gara!”



“È con estrema gioia e commozione che mi congratulo per i meritatissimi risultati internazionali del bravissimo professionista ed amico Andrea Compagnoni e dei super atleti che da anni apprezzano e utilizzano il nostro lago e territorio per le preparazioni degli appuntamenti internazionali di rilievo -commenta Andrea Giacomini referente della Fondazione dedicata al papà Alberto.- Conosco i sacrifici ed il lungo impegno giornaliero che loro mettono coniugando più allenamenti al lavoro, impegno e sacrificio che spesso non è commisurato alla stessa visibilità nei risultati di altri sport meno duri. Tutto il mio grazie ed apprezzamento sincero e di cuore a loro che in questi anni hanno fatto scoprire, ad atleti professionisti ed amatoriali, delle discipline di cui sono composti il duathlon e il triathlon, percorsi del nostro territorio e delle nostre acque dando vita in questi anni a gare e mappature proprio anche di tali percorsi, facendo riscoprire la natura e l’ambiente meravigliosi che ci circondano unici al mondo per il relax ma anche per le preparazioni atletiche di alto livello.”