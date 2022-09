OMEGNA - 29-09-2022 -- Giovedì 6 ottobre in occasione della partenza dal golfo di Omegna della corsa ciclistica Gran Piemonte, gara organizzata da RCS Sport con al via 23 formazioni, di cui 15 World Tour, e una copertura mediatica in oltre 200 paesi, il tradizionale mercato del giovedì non si terrà in orario mattutino bensì in orario pomeridiano, dalle 13.30 alle 18 circa.



Dal 2018 il mercato di Omegna, molto apprezzato e visitato dai turisti stranieri, ha assunto la nuova conformazione che lascia libero dai banchi il parcheggio della zona del Monumento ai Caduti. Nel corso della storia il mercato del giovedì ha toccato diverse aree della città: da piazza Bovio a piazza Salera, senza dimenticare via De Angeli. È tuttavia sul lungolago che si è affermato nella sua unicità, tanto che alcuni ambulanti vi partecipano ininterrottamente da diversi decenni. Sono così divenuti dei punti di riferimento imprescindibili per la cittadinanza e per i turisti.



Attualmente sono 124 gli ambulanti, di cui 5 di ortofrutta, 3 produttori agricoli, 16 alimentari (salumi, formaggi, pesce, carni, dolciumi, confetture). Tutti gli altri sono banchi non alimentari e riguardano principalmente abbigliamento, scarpe, tendaggi, intimo, oggettistica.



«Anche da parte dei mercatali c’è curiosità su come possa andare al pomeriggio – evidenziano i referenti dell’ufficio attività produttive –. È stata compresa la portata dell’evento che ha costretto l’amministrazione a spostare nelle ore pomeridiane il tradizionale appuntamento mattutino. Giovedì 6 ottobre sarà una sperimentazione: se le cose dovessero andare bene, l’amministrazione ha già dato l’assenso per prolungare fino a sera anche il mercato del prossimo 8 dicembre. In quel caso la ricorrenza della Festa dell’Immacolata cadrà di giovedì e quindi l’orario potrebbe essere prolungato dalle 8 alle 18».



Da venerdì 30 settembre anche il mercato di Crusinallo sarà un po’ più ricco. Si unirà un banco rosticceria con varie specialità, tra cui carni fresche di pollo. Il mercato di Crusinallo si tiene ogni venerdì dalle 7 alle 13.30 presso piazza Vittorio Veneto ed è stato ripristinato da un paio d’anni. Gli ambulanti, al momento, sono una dozzina e svariano dall’ortofrutta ai salumi e formaggi, passando per la vendita di pane, prodotti da forno, mieli e confetture.