AMENO -30-09-2022 -- Torna ad Ameno il "Claddagh Fest": tre giornate di musica irlandese dal vivo, mercatino celtico, rievocazione storica, laboratori, attivitร , giochi, stage, conferenze, mostre e molto altro ancora, tutto ad ingresso gratuito.

Questo il programma dettagliato della manifestazione

๐‘‰๐ธ๐‘๐ธ๐‘ ๐ท๐ผฬ€ 30 ๐‘†๐ธ๐‘‡๐‘‡๐ธ๐‘€๐ต๐‘ ๐ธ

17:00 apertura mercatino celtico e stand di liuteria folk

19:30 - apertura cucine e street food

21:00 โ€“ concerto di apertura festival, arpa celtica "๐ท๐‘– ๐ถ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘‘๐‘’ ๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐‘‡๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘Ž. ๐ด๐‘Ÿ๐‘–๐‘’ ๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘– ๐‘‘๐‘Ž๐‘™๐‘™โ€™๐ผ๐‘ ๐‘œ๐‘™๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐‘†๐‘š๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™๐‘‘๐‘œ ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘’ ๐ป๐‘–๐‘”โ„Ž๐‘™๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘ " di Caterina Sangineto e con lโ€™intervento di Davide Bonacina (Parco Neogotico)

21:45 โ€“ โ€œ๐‘ ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘ฆ๐‘Ÿ๐‘œโ€ spettacolo di teatro fisico, danza e fuoco con (area palco)

22:15 โ€“ concerto "Lou Tapage" tra Irlanda ed Occitania (area palco)

24:00 - chiusura prima giornata

๐‘†๐ด๐ต๐ด๐‘‡๐‘‚ 01 ๐‘‚๐‘‡๐‘‡๐‘‚๐ต๐‘ ๐ธ

10:00 - apertura mercatino celtico e stand di liuteria folk (centro storico)

10:00 - apertura torneo di Highland Games a squadre (iscrizioni al numero 3457648017)

10:00 - inizio laboratori-gioco per bambini (Campo sportivo)

10:00 - inizio attivitร arcieria a cura di Green Village Sporty (Campo sportivo)

10:30 - stage per principianti di Tin Whistle (flauto irlandese) con Lorenzo Del Grande (15โ‚ฌ) (Parco Neogotico)

10:30 - stage intermediate/advanced di Tin Whistle con Davide Bonacina (15โ‚ฌ) (Sala consigliare)

11:00 - Conferenza di Boscoterapia Ancestrale : โ€œSul sentiero degli Alberi Sacri dellโ€™Alfabeto Ogamโ€ (Parco Neogotico)

12:00 - allestimento campo storico e inizio delle attivitร di rievocazione a cura di Pobal ap Vaud (Campo sportivo)

12:00 - apertura cucine e street food

14:00 โ€“ inizio attivitร di rugby a cura di Gattico Rugby Club (Campo sportivo)

14:00 - Sessione di Boscoterapia Ancestrale โ€œConnessioni Arboreeโ€ (25โ‚ฌ) (Partenza Parco neogotico)

14:30 - stage di uilleann pipes con Martino Vacca e Massimo Giuntini (30โ‚ฌ)

15:00 - Gioco di ruolo per bambini con Genitori di Ruolo (Dungeon Gazebo)

15:00 - stage di chitarra DADGAD con Davide Bonacina (25โ‚ฌ) (Sala operaia)

15:00 - stage per principianti di danze interceltiche e folk a cura del Mamo (5โ‚ฌ) (area palco)

16:00 โ€“ concerto a ballo folk con Tribot (5โ‚ฌ) (area palco)

16:00 โ€“ stage per principianti di bodhrร n (tamburo irlandese) con Giulio Putti (15โ‚ฌ) (Parco neogotico)

16:00 - conferenza โ€œPlastic Free Revolutionโ€ a cura di Asilo Bianco (Museo Tornielli)

16:30 - workshop di scrittura elfica con Roberto Fontana (5โ‚ฌ) (Sala Consigliare)

17:30 - Aperi-session di musica irlandese (Hostaria dei Santi Numi)

18:00 - conferenza "Vivi come puoi, se non puoi come vuoi. Persistenze culturali celtiche nei territori lombardi e piemontesiโ€ " a cura di Andrea Del Duca (Museo Tornielli)

18:00 โ€“ Corso di degustazione dellโ€™idromele a cura di Idromele dei Taurini (10โ‚ฌ)

19:30 - apertura cucine e street food

21:00 - concerto "Willos'" con ospiti speciali Massimo Giuntini e Martino Vacca (area palco)

22:00 โ€“ Premiazione torneo Highland Games (area palco)

22:30 โ€“ concerto Bards From Yesterday , What if Italians played Irish music? (area palco)

23:45 - rito celtico del fuoco (Partenza dallโ€™area palco)

24:00 - chiusura seconda giornata

๐ท๐‘‚๐‘€๐ธ๐‘๐ผ๐ถ๐ด 02 ๐‘‚๐‘‡๐‘‡๐‘‚๐ต๐‘ ๐ธ

10:00 - apertura mercatino celtico e stand di liuteria folk (centro storico)

10:00 - inizio laboratori-gioco per bambini presso (Campo sportivo)

10:00 - inizio attivitร arcieria di Green Village Sporty (Campo sportivo)

10:00 โ€“ inizio attivitร di rugby a cura di Gattico Rugby Club (Campo sportivo)

10:00 - inizio delle attivitร di rievocazione a cura di Pobal ap Vaud (Campo sportivo)

10:30 - lezione di Tin Whistle (flauto irlandese) per bambini (15โ‚ฌ con flauto omaggio) (Campo sportivo)

10:30 - stage di arpa celtica con Caterina Delphine Sangineto (20โ‚ฌ + 10โ‚ฌ affitto strumento) (Museo Tornielli)

11:00 - workshop di cristalloterapia (10โ‚ฌ) (Parco Neogotico)

1:00 - Gioco di ruolo per bambini con Genitori Di Ruolo (Dungeon Gazebo)

11:30 Conferenza in Cerchio: โ€œRituali di passaggio, dalla nascita alla morteโ€ (Parco Neogotico)

12:00 Pranzo cantato con il Chacho e Matteo Burrone (Circolo Delle Alpi)

14:00 - Sessione di Boscoterapia Ancestrale โ€œConnessioni Arboreeโ€ (20โ‚ฌ) (Parco neogotico)

14:00 - stage di canto celtico polifonico con Caterina Delphine Sangineto (20โ‚ฌ) (Museo Tornielli)

14:30 โ€“ Conferenza โ€œPiemont Breizhโ€ storie di gemellaggi tra Piemonte e Bretagna di Giovanni Polli, in collaborazione con Ass. Terra Insubre. (Parco Neogotico)

15:00 - stage di chitarra folk in accordatura standard con Jacopo Ventura (20โ‚ฌ) (Sala operaia)

15:30 โ€“ Conferenza โ€œLeggende e fiabe tra Irlanda e Piemonteโ€ a cura di Irlanda Arcana (Parco Neogotico)

16:30 โ€“ Sfilata della Celtic Knot Pipe Band per le vie del paese

19:00 โ€“ Estrazione lotteria

22:00 - Chiusura festival