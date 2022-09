Nessun Iframes

OMEGNA - 30-09-2022 --Sabato 8 ottobre alle 16 presso l’auditorium “Teresio Piazza” del Forum di Omegna verrà presentato il programma dei Corsi UniTre. L’università della terza età proporrà ben trentacinque corsi nel 2022/2023. Dal teatro al canto, dal tedesco di base alla cucina naturale, passando ai corsi per l’uso dello smartphone e del computer.



Al Forum sarà l’occasione per conoscere docenti, sedi, calendari e orari dei singoli corsi che si snoderanno dall’autunno 2022 alla primavera 2023. Le novità in calendario sono quindici, le seguenti: analisi del testo e confronto con l’autore, alfabetizzazione musicale, bridge, fumetto, gioielli a chiacchierino, il nipotonno del Lago d’Orta (laboratorio che ha come tema favole e racconti dalla carta scritta alla parola recitata), inglese base, salute delle donne, letteratura inglese, postural yoga therapy, scuola di cucina naturale, vino (dalla vigna all’abbinamento), walking tour, tedesco base e yoga.



Per iscriversi bisognerà recarsi presso lo Shop del Forum (Parco Maulini 1, Omegna) dal martedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 15 alle 18. Il costo dei corsi da 8-12 ore è pari a 40 euro. Per il corso di canto occorrono 65 euro, per quello di pittura pomeridiana 210, per quello di pittura serale 240. E ancora: 80 euro è il costo del corso di cucina, 100 quello del corso da sommelier. Per gli over-65 è previsto uno sconto di 5 euro. Ci sarà anche la possibilità di prendere parte a tre differenti corsi da 8-12 ore sottoscrivendo una tessera oro. Se è compreso il corso di canto, il costo della tessera oro ammonta a 100 euro.



I corsi saranno attivi con un minimo di dodici partecipanti. L’iscrizione è da fare tre giorni prima dell’avvio del corso al quale si è interessati. Per ulteriori informazioni si può contattare l’ufficio cultura, sito in via De Angeli 109 a Omegna, al recapito telefonico 0323.868428. Le sedi prescelte per lo svolgimento delle lezioni sono: Ludoteca di via XI Settembre 9, Villa Liberty di Parco Maulini 1, Forum di Parco Maulini 1, Oratorio Sacro Cuore di vicolo Pasquello 12 e circolo operaio “Ferraris” Arci di via Manzoni 63.



«Omegna è cultura – afferma il Vice Sindaco reggente Mimma Moscatiello –. I corsi di UniTre ne sono una grande testimonianza. Mantenere sempre viva la mente e la curiosità è imprescindibile nel mondo d’oggi perché come diceva Cesare Pavese “finché ci sarà passione, non si finirà di scoprire il mondo”. L’università della terza età, in tal senso, non è un’espressione da intendersi alla lettera. Sono corsi destinati a tutte le persone che desiderano approfondire un determinato tema, dall’apprendimento di una lingua allo svolgimento di alcune attività come il pilates, lo yoga o il ricamo. È una proposta a 360° capace di abbracciare tutti». (c.s)