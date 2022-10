Nessun Iframes

OLEGGIO -02-10-2022 -- Un finale da 79-72: l'Oleggio Magic Basket batte la Fulgor Omegna e conquista i primi due punti della stagione.

In campo per gli Squali ci sono Buono, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ingrosso, dall'altra parte Antelli, Picarelli, Torgano, Solaroli e Balanzoni. Maruca dà il benvenuto ai tifosi (2-0) e poi è concerto di triple da entrambe le parti (8-6). Colussa fa subito show (19 punti nei primi 20 minuti) e da tre e al ferro porta i compagni sul 15-8. Buono dalla lunetta fa 21-13, Seck dall'arco allunga ancora (25-16) e il primo finale dice 30-21. Gli Squali, primo fra tutti capitan Giacomelli, danno lezione di difesa, dall'altra parte Restelli, Colussa e Buono concretizzano (38-21). Markovic e Torgano con due belle giocate provano a dare la scossa (38-28), ma sull'ennesimo ciuff di Colussa e Restelli Quilici deve chiamare la pausa (44-28). E' un altro parziale biancorosso a far luccicare gli occhi dei tifosi e cinque punti sono tutti di Ingrosso, finale 55-36.



Alla ripresa la musica non cambia, anzi Giacomelli e i suoi siglano il massimo vantaggio (63-39), un mini parziale ospite vale il 63-45, ma la distanza è tanta e ci pensa Seck a siglare il 66-45 anche se poi è costretto al riposo per il quarto fallo. E' Minoli fra le fila di Omegna a provare a tenere a galla i suoi (68-54). Il quarto quarto si apre come il primo con tre triple in fila dall'una e dall'altra parte (73-60). Sul 75-60 è ancora pausa per Omegna, che poi tenta qualsiasi cosa per accorciare ma si pasticcia un po' da entrambe le parti con risultato sbloccato da Minoli e Maruca (77-62). Coach Nava richiama i suoi sul 77-66, Antelli toglie per la prima volta la doppia cifra di vantaggio (77-68), ma gli Squali hanno testa e determinazione per chiuderla: 79-72.

Oleggio Magic Basket - Fulgor Basket: 79-72 (30-21; 55-36; 68-54)



Oleggio: Buono 20, Colussa 21, Ingrosso 9, Palestra ne, Temporali, Restelle 13, Introini ne, Guardigli, Giacomelli 5, Maruca 13, Seck 8, Ballarin. All. Nava.



Omegna: Minoli 10, Marini 2, Picarelli 12, Antelli 10, Segala, Balanzoni 7, D'organo 12, Markovic 16, Vuk, Puppieni ne, Spadone ne. All. Quilici.