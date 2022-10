Nessun Iframes

GOZZANO – 02-10-2022 -- Nella mattinata di sabato 1 ottobre, il Gruppo Alpini di Gozzano guidato dal responsabile Massimo Santi è sceso in piazza Matteotti, come è ormai tradizione da qualche anno, per aiutare la ricerca nella lotta contro la sclerosi multipla, con la proposta delle mele di AISM. È stato montato un banchetto all’interno dello storico mercato settimanale di Gozzano, e in molti tra i frequentatori della bancarelle, si sono avvicinati, hanno acquistato le mele e chiesto informazioni sulla battaglia contro la sclerosi. (FAB)