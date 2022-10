Nessun Iframes

PETTENASCO - 02-10-2022 -- C’è ancora tanta nostalgia a Pettenasco, e non solo, per la chiusura dello storico negozio di frutta e verdura “Le Primizie” che da ormai alcuni giorni ha cessato definitivamente la sua attività.



Questo esercizio commerciale ha indubbiamente rivestito un ruolo chiave per Pettenasco e ha contribuito a costruire il tessuto sociale ed economico del paese; tantissime persone nel corso degli anni hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare la famiglia Oglina che ,di generazione in generazione, ha sempre trasformato il momento della spesa quotidiana -nei mercati, nel negozio di corso Roma e anche con le consegne a domicilio- in una piacevole occasione per scambiare due chiacchiere e per stabilire relazioni sociali e rapporti d’amicizia.



L’attività di commercio di frutta e verdura della famiglia Oglina è iniziata con i signori Oreste e Irene è poi proseguita con gli indimenticabili Giulio ed Eva ai quali sono subentrati i figli Andrea e Rita che, tutelando la tradizione, non hanno mai smesso di onorare il lavoro dei nonni e dei genitori.



“Ringraziamo tutti i nostri clienti che nel corso degli anni ci hanno sostenuto e ci sono stati accanto -commentano dalla proprietà- A tutti e ad ognuno di loro un sincero grazie!”



r.a.