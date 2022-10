Nessun Iframes

PETTENASCO - 02-10-2022 -- Il Comune di Pettenasco ha comunicato domenica 2 ottobre sui social l'avvenuta chiusura temporanea dell'acqua per le "utenze in zona villaggio Pescone e adiacenti per lavoro di riparazione perdita d‘acqua. La squadra di Acqua Novara VCO è al lavoro per risolvere il prima possibile".



Foto: pagina Fb Comune di Pettenasco