TORTONA- 02-10-2022 -- Al Fausto Coppi di Tortona crolla il Gozzano. Succede nel secondo tempo dopo che la prima frazione si era conclusa a reti bianche. Nella ripresa il Derthona passa su rigore con Romairone dopo soli 6 minuti, raddoppia al 61° con Manasiev e mette al sicuro il risultato ancora con Romairone al 66°. Già nel primo tempo, peraltro, erano arrivate alcune occasioni limpide per i padroni di casa: al 9' Gomez per Manasiev che da posizione defilata sulla sinistra sembra segnare ma è solo un'illusione, poi quattro minuti dopo Saccà scatta sul filo del fuorigioco ma angola troppo la conclusione da destra mettendo la palla larga sul fondo. Il Gozzano risponde con un colpo di testa di Cicagna alto sul fondo, poi nel finale Manasiev serve una verticalizzazione per Saccà che viene anticipato di un soffio da Vagge in uscita bassa, risponde Vono da piazzato che però è un tiro da dimenticare. A inizio ripresa il Derthona continua a premere: Soplantai apre e chiude un'azione da applausi dove solo l'intervento disperato di un difensore riesce a salvare la porta di Vagge deviando in angolo, ma poco dopo il portiere deve nuovamente arrendersi su una punizione morbida di Manasiev che si infila nel 'sette' per il raddoppio: altri cinque minuti con un calcio piazzato dalla sinistra che batte Saccà trovando Romairone pronto alla deviazione nell'area piccola che vale il 3-0. (FAB)



Derthona – Gozzano 3-0 (0-0)



6' st Rig. A. Romairone (D), 16' st Z. Manasiev (D), 21' st A. Romairone (D)



DERTHONA FBC 1908: G. Edo, A. Agazzi, G. Zucchini, M. Saccà (↓ 26' st), S. Ciko, W. Gomez Varas (↓ 1' st), Z. Manasiev, M. Procopio (↓ 18' st), G. Fomov (↓ 36' st), E. Giannone (↓ 26' st), V. Soplantai

A disposizione: G. Fiory, L. Coccolo, A. Daffonchio, F. D'Arcangelo.

All: Fabio Fossati



GOZZANO: A. Vagge, I. Brondani Da Luz (↓ 29' st), R. Gemelli (↓ 33' st), E. Cigagna, S. Pennati, R. Vono, F. Nicastri (↓ 36' st), A. Gasparoni (↓ 14' st), G. Niosi (↓ 14' st), N. Montalbano, A. Dalmasso

A disposizione: L. Vallacchi, D. Kambo, M. Turato, D. Dama.

All: Massimilano Schettino



AMMONITI: E. Giannone (D), N. Montalbano (G), A. Dalmasso (G)

ARBITRO: Signor Lorenzo Massari di Torino

GUARDALINEE: Signor Paolo Cufari di Torino e signor Luca Merlino di Asti

