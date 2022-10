Nessun Iframes

PETTENASCO -02-10-2022 -- Anas ha comunicato che la strada statale 229 “del Lago d’Orta” è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente al km 47,900 in località Crabbia, in provincia di Novara, nel pomeriggio di domenica 2 ottobre.

Per cause in corso di accertamento l’incidente ha coinvolto un’autovettura e una moto, causando il ferimento di una persona. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa, con indicazioni sul posto.