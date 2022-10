Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO - 03-10-2022 -- Si apre sabato 8 ottobre la sesta edizione di Ort'Autori, rassegna di incontri con l'autore promossa dell'Assessorato alla Cultura del Comune cdi Orta San Giulio in collaborazione con la libreria La Feltrinelli point di Arona, e dedicati solitamente a temi di attualità, con personaggi di rilievo nel panorama culturale e politico italiano, con grande interesse e riscontro da parte del pubblico.

Ospiti delle precedenti edizioni sono stati tra gli altri Pier Carlo Padoan, Sabino Cassese, Lorenzo Bini Smaghi, Carlo Cottarelli, Ernesto Galli Della Loggia, Fausto Bertinotti, Eugenio Borgna, Carlo Sini, Roberto Maroni, Domenico Quirico, Gianfranco Pasquino, Carlo Greppi, Paolo Graziano, Francesca Fauri, Massimo Nicolazzi, Giacomo Corneo, Ferruccio De Bortoli.

Il tema della rassegna di quest'anno è “ L'Italia e l'Europa: quali prospettive per la pace?” ed il suo calendario prevede cinque incontri che si terranno tutti a Villa Bossi, prestigiosa sede del Municipio di Orta San Giulio.

Ad aprire la manifestazione sarà Sergio Romano, già ambasciatore a Mosca, professore all'Università Bocconi di Milano ed editorialista del Corriere della sera, che sabato 8 ottobre alle ore 16,00 presenterà un libro quanto mai attuale, "La scommessa di Putin" edito da Longanesi.

Domenica 16 ottobre, alle ore 15,30, sarà la volta degli economisti Marco Fortis ed Alberto Quadrio Curzio, rispettivamente Vicepresidente e Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Edison ed entrambi docenti all'Università Cattolica di Milano; i due illustri professori presenteranno al pubblico il loro ultimo lavoro "Una nuova Italia in una nuova Europa. Purché si governi la transizione" edito da Il Mulino.

Pubblicato da Il Mulino è anche il libro scritto da Paolo Pagliaro "Cinque domande sull'Italia" , che il notissimo giornalista televisivo presenterà ad Orta sabato 22 ottobre alle ore 16,00. Pagliaro dal 2008 è coautore con Lilli Gruber della trasmissione TV Otto e mezzo, in onda sul canale LA7, per la quale cura l'editoriale Il punto di Paolo Pagliaro.

A seguire, sabato 29 ottobre alle ore 15,30, l'onorevole Gianni Cuperlo, appena rieletto in Parlamento, illustrerà le sue tesi esposte nel suo recente libro "Rinascimento europeo", edito da Il Saggiatore.

Chiuderà la manifestazione lo storico Aldo Schiavone, docente in numerose Università italiane non esclusa la prestigiosa Scuola Normale Superiore, che domenica 30 ottobre alle ore 15,30 presenterà il suo ultimo lavoro "L'Occidente e la nascita di una civiltà planetaria", edito da Il Mulino.

L'ingresso ai singoli eventi è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni ( non obbligatorie, ma consigliate) telefonare al numero 0322 240620 oppure inviare una mail ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle attuali normative anti Covid.