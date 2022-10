Nessun Iframes

VALSTRONA - 03-09-2022 -- Una giornata di sole ha fatto da sfondo all’ingresso in Valle Strona di don Graziano Galbiati come parroco di Chesio, Fornero con la Piana e Luzzogno con Inuggio e Strona, nel corso della partecipata cerimonia svoltasi nel pomeriggio di domenica 2 ottobre a Luzzogno, apertasi con l’accoglienza del sacerdote all’ingresso del paese ed il saluto in piazza del Sindaco del Comune di Valstrona.

All’inizio della funzione religiosa presso la chiesa di San Giacomo, il Vicario episcopale don Gianmario Lanfranchini ha presentato il nuovo parroco con la lettura del Decreto vescovile di nomina e dopo averlo insediato anche per presiedere la Santa Messa, sono seguiti gli interventi dei rappresentanti delle tre comunità di Chesio, Fornero e Luzzogno.

Alla cerimonia nella chiesa gremita di fedeli e con la partecipazione di numerosi sacerdoti, erano presenti diversi sindaci ed i rappresentanti degli enti ed associazioni delle tre parrocchie, ma anche una nutrita delegazione giunta da Varallo Sesia, dove don Graziano ha svolto ultimamente la sua missione pastorale, questo a sottolineare il positivo ricordo che lascia nella comunità valsesiana, specie tra i giovani, nonché una rappresentanza dell’OFTAL, il sodalizio legato al Santuario di Lourdes, di cui è recentemente diventato responsabile per la Diocesi di Novara.

Dalla Valle Vigezzo, di cui don Galbiati è originario, insieme ai familiari hanno voluto presenziare il parroco di Druogno don Paolo Montagnini ed il sindaco di Craveggia Paolo Giovanola, mentre ad accompagnare alcuni momenti della manifestazione sono state le note delle Bande musicali di Fornero e di Varallo Sesia.

Nella sua omelia il nuovo parroco ha ricordato e ringraziato i suoi predecessori e coloro che lo hanno accompagnato nel cammino sacerdotale e nei passati incarichi, rendendosi disponibile alla collaborazione per un comune lavoro a favore delle comunità che il Vescovo di Novara gli ha assegnato, affidandosi alla Madonna della Colletta per lo svolgimento della sua nuova missione pastorale.

Al termine della funzione religiosa, è seguito un momento conviviale in cui don Graziano Galbiati ha potuto incontrare i nuovi parrocchiani ed i tanti amici e conoscenti che hanno voluto partecipare al suo ingresso quale parroco delle tre comunità di Chesio, Fornero e Luzzogno.