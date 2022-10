Nessun Iframes

OMEGNA – 03-10-2022 -- Torna ad aprirsi il sipario dello storico Cinema Sociale di Omegna. A partire dal 6 ottobre infatti riprenderanno le proiezioni, interrotte dal gennaio 2022. L’interruzione era dovuta a un cambiamento delle norme vigenti, che non permettevano più alla SOMS (acronimo di Società operaia di mutuo soccorso) a svolgere attività commerciali. Nei mesi passati la soluzione è stata trovata e con l’autunno le proiezioni ricominceranno grazie all’operatore Fulvio Tornetta, che si è messo in proprio aprendo partita IVA. Con Tornetta la SOMS ha quindi stipulato un accordo di comodato d’uso per la gestione del cinema, così ritornerà la consueta programmazione dei week-end.



«A breve diventeremo un’associazione di promozione sociale (APS), secondo quanto richiesto dalla legge del terzo settore – ha spiegato Adriana Cerutti, presidente della SOMS. In questo modo potremo continuare a offrire all’intera comunità cultura, svago e divertimento». La nuova gestione del cinema targata Tornetta si avvierà giovedì 6 ottobre, con la prima proiezione nell’ambito del Cineforum 2022/2023. La traiettoria che tutti gli anni propone il cineforum di Omegna è quella di 27 film da ottobre ad aprile. Sono film che vengono da tutto il mondo, di tutte le caratteristiche: quindi ci sono commedie, film pensierosi, tragedie, gialli e così via. Il bello è che vengono da tantissimi paesi: quest’anno ne abbiamo uno dal Bhutan, poi abbiamo una carrettata di film americani ed europei e anche i film italiani sono ben rappresentati. È come prendere la nave di Amerigo Vespucci e fare il giro del mondo con i film. Il pubblico è sempre numeroso perché arriviamo sempre oltre le quattrocento tessere».



Si tratterà di una proiezione sui generis, perché coinvolgerà il festival Corto e Fieno. «Corto e fieno, che compie tredici anni, è un festival del cinema rurale organizzato dall’associazione Asilo Bianco di Ameno. Io sono uno dei due direttori artistici, insieme a Davide Vanotti, ma lavoriamo con una squadra che ogni anno riesce a mettere insieme questo piccolo festival, andando a scovare piccole chicche mai viste – con prime visioni italiane e prime visioni regionali - che parlano della ruralità, dell’agricoltura e della pesca in giro per il mondo. Si tratta quindi di un festival che ha un focus molto importante, di cui è fondamentale parlare: la cura dell’ambiente e di chi se ne prende cura».



E proprio Corto e Fieno sarà protagonista a Omegna venerdì 7 e sabato 8 ottobre con un nutrito programma di cortometraggi su varie tematiche, a cura di Davide Vanotti e Paola Fornara. «Inoltre – ha proseguito Cerutti – ritornerà il Cinescuola per gli alunni delle scuole superiori, un’iniziativa che mancava da tre anni. Alle superiori vengono proposti tre film tra quelli inseriti nel programma del Cineforum per gli adulti. Sulla riapertura del Cinema Sociale Mimma Moscatiello – vice sindaco reggente e assessore alla cultura – ha affermato: «Ritornare a partecipare a queste iniziative dopo il Covid è ancora più importante. Invitiamo la cittadinanza a essere presente sia alle attività del Cineforum sia alle proiezioni del fine settimana. Cinema e teatro sono grandi rappresentanti di cultura, svago e benessere. Ripartire con le proiezioni proposte di Corto e Fieno è significativo: si tratta di una rassegna che valorizza le realtà del territorio che scelgono Omegna come palcoscenico».