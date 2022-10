LAGO D’ORTA- 03-10-2022-- Apprezzare la natura e il paesaggio mentre si degustano prodotti del territorio; è questo il mix proposto da Camminar Degustando, una escursione di trekking guidata, con tappe degustative presso alcuni produttori locali, per scoprire l'unicità del territorio anche attraverso i prodotti a Km 0.

Appuntamento sabato 8 ottobre alla scoperta di un tratto della Tappa dei Castagni del Grand Tour del Lago d'Orta.

L'escursione di 8 km avrà inizio alle 9.00 con ritrovo in piazza Vittoria ad Armeno, di fronte al Comune. Dopo l'inaugurazione della bacheca del GTLO, insieme all'amministrazione comunale, si partirà in cammino alla scoperta dei boschi, delle bellezze artistiche e storiche di Armeno e Miasino, percorrendo un tratto della Tappa dei Castagni, la seconda del Grand Tour, che da Ameno raggiunge Ornavasso, con un percorso complessivo di 29,4 km e 390m di dislivello. Il ritorno ad Armeno è previsto per le ore 12.45.

L'escursione è a numero chiuso con quota di partecipazione di 5€ (da versare in loco).

E' possibile iscriversi entro venerdì 7 ottobre mandando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure inviando un messaggio whatsapp al numero 351 7855102.