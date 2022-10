OMEGNA- 04-10-2022-- Prosegue l’avvicinamento al Festival di letteratura per ragazzi dedicato a Gianni Rodari che sarà ospitato a Omenga. Dopo l’inaugurazione del murale a mosaico lungo la passeggiata della Nigoglia e gli spettacoli andati in scena domenica 2 ottobre, spazio ad altri eventi tutti all’insegna della fantasia tipicamente rodariana.

Mercoledì 5 ottobre alle 10 presso l’Oasi della vita e la Torta in cielo di Monte Zuoli si terrà l’iniziativa Libri in gioco attorno al lago. L’evento è realizzato grazie all’Ecomuseo del Lago d’Orta, all’associazione Pro Senectute, a Dragolago e alla Fondazione Leonardo. Vi parteciperanno gli istituti scolastici “Filippo Maria Beltrami” di Omegna e “Gianni Rodari” di Crusinallo con alcune classe della primaria. Saranno due momenti di promozione alla lettura. I componenti del Consiglio comunale dei ragazzi si metteranno a disposizione dei bambini e delle bambine delle elementari per veicolare il grande valore della lettura.

Giovedì 6 ottobre l’Aspettando il festival si intreccerà con la partenza da Omegna del Gran Piemonte, corsa ciclistica internazionale organizzata da RCS Sport. Del resto, anche Rodari amava scrivere nelle Filastrocche in cielo e in terra: “Io vorrei che nella luna ci si andasse in bicicletta per vedere se anche lassù, chi va piano non va in fretta”.

Sabato 8 ottobre presso l’auditorium “Teresio Piazza” del Forum verranno presentati i 35 corsi dell’UniTre, l’università della terza età. Appuntamento alle 16 quando si esibiranno i componenti del coro Unicantodargento e verranno esposti i lavori degli allievi di pittura e ricamo.

Il week-end successivo sarà quello dell’attesissima Utlo (Ultra trail del Lago d’Orta). Anche per i più piccoli ci sarà un bel momento: sabato 15 ottobre si terrà l’Utlino con animazioni e corsa non competitiva per bambini dai tre anni.

Domenica 16 ottobre il Parco della fantasia organizzerà le ormai consuete Avventure per famiglie, dall’isola del Barone Lamberto alla città della fantasia. Inclusa nel prezzo anche la visita al museo Una fantastica storia. Prenotazioni alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .