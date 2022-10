Nessun Iframes

GOZZANO – 04-10-2022-- Come ormai tradizionale nel mese di ottobre ecco l’ appuntamento con la “Campagna Nastro Rosa - Lilt for Women” che LILT promuove ogni anno sull’intero territorio italiano per sensibilizzare le donne alla prevenzione dei tumori femminili. Il Comune di Gozzano aderisce, come sempre all’iniziativa, realizzando un angolo in rosa, con tre piccoli alberelli stilizzati, nelle sede Municipale di Palazzo Ardicini. Questo per ricordare alla popolazione femminile l’importanza della prevenzione del tumore al seno ed in particolare, a sottoporsi a controlli preventivi e programmi di screening finalizzati alla diagnosi precoce, sensibilizzando così la popolazione in generale ai temi della prevenzione oncologica. (FAB)