Nessun Iframes

OMEGNA - 04-10-2022 -- In occasione della partenza da Omegna della Gran Piemonte, gara organizzata da RCS Sport con 23 squadre professionistiche al via, di cui 15 del World Tour, e una copertura televisiva in oltre 200 Paesi, saranno diversi gli eventi collaterali.



Alla vigilia della partenza del Gran Piemonte (appuntamento per la mattinata di giovedì 6 ottobre nelle vie del centro città con partenza ufficiale alle 11.40) si terrà una serata da non perdere per tutti gli amanti dello sport: Aspettando il Gran Piemonte, una notte di campioni a Omegna.



Presso l’auditorium “Teresio Piazza” del Forum alle ore 21,00 il giornalista Gianluca Trentini dialogherà a quarant'anni dall'indimenticabile "Fucilata di Goodwood" con un’icona mondiale del ciclismo come Beppe Saronni. Al tavolo con Saronni siederanno il giornalista RAI Beppe Conti, autore del libro Saronni. Goodwood e le altre novità e "Brontolo" al secolo Andrea Noè, figura di spicco del ciclismo a cavallo tra anni '90 e 2000 e oggi presidente dell’omonima associazione ciclistica. L’incontro sarà l’occasione per ripercorrere alcune fasi della carriera di Saronni e Noè attraverso i celeberrimi aneddoti di Conti, memoria storica del ciclismo nostrano.



Sempre al Forum mercoledì 5 ottobre alle 14 sarà inaugurata la mostra Sulle ali delle emozioni. Attraverso una passione. La mostra è un vero e proprio viaggio nella storia del ciclismo dagli anni ’90 ai giorni nostri. Saranno visibili da collezioni private maglie, biciclette, cimeli di Marco Pantani e dei suoi gregari, degli antagonisti e dei campioni d’epoca. Inoltre, verranno esposte maglie di atleti protagonisti al Giro del Piemonte e al Gran Piemonte. L’ideatore della mostra è l’appassionato Matteo Ghitti, coadiuvato da Alessandro Marchini.

L’esposizione sarà aperta fino alle ore 19,00 di mercoledì e poi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 di giovedì e venerdì.