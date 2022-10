Nessun Iframes

LAGO D’ORTA- 05-10-2022 -- Presentata l’edizione 2022 dell’Orta Lake Challenge, l’evento organizzato dalla Canottieri Lago d’Orta in programma i prossimi 7/8/9 ottobre che comprende l'Orta Lake Eights Challenge - Trofeo DiBi e l'Italian Sculling Challenge - Memorial don Angelo Villa.

La manifestazione è ormai un appuntamento fisso a cui molti non vogliono mancare e anche quest’anno tanti grandi campioni del canottaggio internazionale sono pronti a sfidarsi anche sulle acque del lago d’Orta per un intenso fine settimana all’insegna, come sempre, dello sport e della promozione del territorio.

Venerdì 7 ottobre a Pettenasco si terrà il Meeting Scolastico di Remoergometro che dopo l’edizione virtuale dello scorso anno ora è prontissimo a tornare “live” nella sua versione classica; in questo contesto merita di essere citato il Trofeo Laura Bianchi, che sarà ancora una volta consegnato alla scuola vincitrice e che ricorderà il giudice arbitro prematuramente scomparso nel 2009 che tanto amava questo evento.

Sabato 8 ottobre dalle ore 10 appuntamento con la sesta edizione della sfida a cronometro degli otto, una gara spettacolare per la quale già molti gli equipaggi, anche di livello internazionale, hanno annunciato la loro presenza; nel 2021 l’otto più veloce fu quello delle Fiamme Gialle, mentre in campo femminile si impose la barca delle Campionesse.

Domenica 9 ottobre sarà la giornata dedicata a don Angelo Villa, padre spirituale del canottaggio italiano nonché fondatore nel 1962 della Canottieri Lago d’Orta, e proprio in suo onore, dopo le gare giovanili, si svolgerà alle ore 12 il sedicesimo Italian Sculling Challenge che nel 2021, con ben 130 barche al via, fu vinto da Gabriel Soares e dalla tedesca Katrin Thoma.

r.a.