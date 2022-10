OMEGNA- 05-10-2022-- Resterà in vigore la Zona a Traffico Limitato nel centro di Omegna che interessa via Alberganti, piazza XXIV Aprile e via Cavallotti. A deciderlo la Giunta comunale di Omegna che ha scelto di continuare l’esperimento avviato a luglio.

Fino al 17 ottobre non cambieranno le modalità già in vigore da luglio in avanti: chiusura al traffico di via Alberganti, piazza XXIV Aprile e via Cavallotti tutti i giorni della settimana dalle ore 10.00 alle ore 02.00. Ciò per consentire lo svolgimento di due importantissimi eventi: la partenza del Gran Piemonte, gara ciclistica internazionale organizzata da RCS Sport, nella mattinata di giovedì 6 ottobre, e la UTLO (Ultra Trail del Lago d’Orta) il 14, 15 e 16 ottobre.

Dopo il 16 ottobre vi saranno novità in legate ai lavori che prossimamente interesseranno la viabilità. Proprio per questo si è deciso che dal 17 ottobre al 7 dicembre la ZTL sarà attiva soltanto nei fine settimana. Riprenderà in forma estesa in concomitanza con le iniziative natalizie dall’8 dicembre all’8 gennaio. Dal 9 gennaio fino al 9 aprile 2023 la chiusura sarà prevista nei week-end mentre dal 10 aprile in poi si entrerà nella modalità “estiva” dalle ore 10.00 alle ore 02.00 di ogni giorno. La Giunta Comunale ha anche deciso di trasformare i parcheggi di Piazza Mameli con disco orario gratuito di 30 minuti.

“Amministrare una città significa saper ascoltare, ma significa anche determinare un indirizzo, avere una visione sulla direzione che vogliamo dare alla città e metterla in atto. L’attivazione di una ZTL è una di quelle decisioni che impattano maggiormente sulle abitudini dei cittadini, sull’attività dei commercianti e sulla fruibilità per i turisti del nostro centro storico. Per questo motivo abbiamo voluto ponderare in maniera molto approfondita la nostra decisione, dopo esserci confrontati con commercianti, cittadini e membri di maggioranza”, questa la fondamentale premessa nella decisione degli amministratori.

La ZTL intende favorire lo sviluppo commerciale. In tal senso verrà aperto un tavolo di lavoro con i rappresentanti di via. L’amministrazione comunale farà da capofila del progetto svolgendo una funzione di indirizzo e di affiancamento al raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, organizzerà a favore dei commercianti dei corsi per lo sviluppo della promozione sul web e delle vendite online.