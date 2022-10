Nessun Iframes

GOZZANO –05-10-2022 -- Vince come di pronostico il Gozzano contro il fanalino di coda Fossano a cui però i locali hanno concesso fin troppe occasione, salvandosi più volte con Vagge. Gozzano subito con due grosse opportunità con Sangiorgi e Vono, ma gli ospiti, pur notevolmente inferiori, vanno vicini alla segnatura per due volte di testa con l’aitante Scotto: Vagge respinge una volta, la seconda invece va alta la palla. Alla mezz’ora il gol: Segna Molinari mettendo in rete una corta respinta del portiere su tiro di Rao. Replica il Fossano con Galvagno (palla fuori) poi il Gozzano spreca tre opportunità in pochi minuti con Pennati e due volte con Vono, penetrando senza fatica nella difesa dei blu. Nel II tempo dopo una combinazione Sangiorgio.-Rao sventata dal portiere, giunge il raddoppio: Sangiorgio calcia a rete, il portiere respinge malamente sulla testa di Pennati che insacca. Il Fossano non si arrende e Vagge compie un miracolo al 15’ respingendo un tiro a botta sicura di Tounkara. Pochi minuti dopo il 3-0 con Vono, lanciato a rete da uno svarione di Cannistrà. Gli ospiti inseriscono Reda e Souza e ottengono il meritato pareggio con Maltezzi su assist di Souza, dopo aver sfiorato il gol con lo stesso Souza. Nel finale gli ospiti premono e sfiorano più volte il 3-2 con il solito Scotto e recamano un rigore per un atterramento al 91’ di Vagge su Maltezzi.

Maurizio Robberto



Reti: Molinari al 31’pt, Pennati 12’st, Vono 18 st, Maltezzi 26’st



GOZZANO (4-3-3): Vagge 7; Turato 5,5 (26′ st Montalbano 6), Dalmasso 6, Cigagna 6, Di Giovanni 6; Pennati 6,5 (45′ st Kambo ng), Mazzotti 6, Molinari 6 (30′ st Scarpa ng); Vono 6,5 (41′ st Palma ng), Rao 6,5 (37′ st Dama ng), Sangiorgio 7. A disp.: Vallacchi, Gemelli, Nicastri, Gasparoni. All.: Schettino 6.



FOSSANO (3-5-1-1): Chiavassa 6; Cannistrá 5, Scotto 6, Marin 5 (42′ pt Malltezi 6,5); Delmastro 5,5, Galvagno 6, Mazzafera 5,5 (35′ st Coulibaly s.v.), Tounkara 5,5 (15′ st Tarantino 5,5), D’Ippolito 6; Fogliarino 5 (15′ st De Souza 6,5); Bellucci 5 (22′ st Reda 6). A disp.: Ricatto, Spadafora, Medda, Costantino. All.: Viassi 6.



Arbitro: Sassano di Padova: 6



Note: Giornata grigia, terreno buono, spettatori 150 circa. Ammoniti: Montalbano, Pennati, Del Mastro, Marin, Dalmasso. Angoli 6-5 Recupero 1’ e 6’.

Videointervista di Francesco Beltrami