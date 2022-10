Nessun Iframes

GOZZANO – 08-10-2022 -- Sarà Gozzano ad ospitare, sabato 15 ottobre verso le 18, in Piazza Matteotti e in Via Dante, il “riordino” delle vetture del 29° Rally del Rubinetto. La corsa con validità nazionale si svilupperà su un tracciato di circa sessanta chilometri. Lo stabile dell’ex Raf a San Maurizio d’Opaglio sarà il quartier generale per la gestione della gara che sarà concentrata in due giorni. Sabato 15, dopo lo shakedown a Valduggia, si terranno le prime due prove: si tratta di due passaggi sul Mottarone che per quest’anno verrà intitolato alla figura di Gianni Piola. Per la tappa domenicale la corsa si sposterà verso Borgosesia .



Più che soddisfatta Francesca Tucciariello, Assessore allo Sport del Comune di Gozzano “Sarà quello di sabato 15 ottobre, un vero e proprio spettacolo per gli amanti dei motori – sottolinea – si potranno osservare i bolidi, che percorreranno le nostre strade, da vicino. Inoltre è un avvenimento sportivo che soddisfa gli appassionati e conferma Gozzano come Comune Europeo dello Sport”.



“E’ una manifestazione attesa da tanti – dice il Sindaco Gianluca Godio – ed è un evento sportivo affascinante ed è un orgoglio per Gozzano ospitare il riordino delle vetture e mi auguro che questa gara sia spettacolare e coinvolgente”. (FAB)