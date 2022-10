Nessun Iframes

ARMENO - 08-10-2022 -- Il Comitato Organizzatore, ha ratificato all’unanimità la decisione di spostare a domenica 16 ottobre la Fiera Zootecnica di Armeno, inizialmente prevista per domenica 9 ottobre. Questo, a causa delle previste avverse condizioni meteorologiche.

Dichiara il Sindaco Mara Maria Lavarini: “E’ nostro intento celebrare la manifestazione come merita dato il grande sforzo profuso - allevatori ed espositori insieme agli organizzatori - che si aspettano il meritato riconoscimento di visitatori e pubblico. Lo spostamento così sotto data comporterà sicuramente disagi ma riteniamo che con le previsioni meteo di domani non si potesse fare diversamente. Era doveroso tutelare il lavoro e l’impegno di tutti per offrire una giornata di grande festa suggellata dalla presenza del pubblico”.



Ancora una settimana di attesa, quindi, per la Fiera Zootecnica di Armeno che celebrerà, dopo due anni di assenza la 64esima edizione della razza BRUNA ALPINA, la 21esima edizione della razza PEZZATA ROSSA e la 3° edizione della Mostra Provinciale della Pezzata Rossa.