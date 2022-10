Nessun Iframes

CHATILLON – 10-10-2022 -- Vince ancora il Gozzano, e lo fa espugnando il campo del Pont Donnaz per 1-3. In vantaggio dopo soli 8 minuti grazie a un rinvio del portiere Vagge che scavalcava il suo collega Cabras, apparso molto incerto nell’occasione, e terminava in rete. Nel secondo tempo era Vono, al 60°, a trovare il raddoppio. I padroni di casa non ci stavano e al 73° era Cottarelli a battere Vagge e a dare al pubblico la sensazione di ave riaperto la partita. Ma non passavano che due minuti ed ecco che Pennati superava nuovamente Cabras per il gol del definitivo 1-3. Il Gozzano sale così a quota 16, quarto in classifica a tre sole lunghezze dal Sestri Levante che la guida precedendo Sanremese e Vado. Domenica al D’Albertas arriverà il Casale che insegue i rossoblù a quota 13. (FAB)



Pont Donnaz – Gozzano 1-3 (0-1)



PONT DONNAZ (4-3-3): Cabras, Piscopo, Gai (8’ st Tourè ), Grieco (36’ st Viberti), Cottarelli (32’ st Sassi ); Ferrando, Jeantet, Lala (25’ st Crema ); Valenti (18’ st Moreo), Marianeschi, Yon . A disp.: Iacobucci, Florio, Bongani, Chianese. All.: Parisi.



GOZZANO (4-3-3): Vagge 7; Nicolin(8’ st Nicastri ), Dalmasso (25’ st Kambo ), Cigagna , Di Giovanni ; Pennati, Mazzotti, Molinari (5’ st Montalbano); Rao, Vono, Sangiorgio. A disp.: Vallacchi, Gemelli, Palma, Gasparoni, Scarpa, Dama. All.: Schettino.



ARBITRO: Amadei di Terni 6.

MARCATORI: pt 8’ Vagge, st 15’ Vono, st 28’ Cottarelli, st 30’ Pennati.

NOTE: giornata nuvolosa con pioggia leggera, terreno in discrete condizioni di gioco, spettatori 150 circa. Ammoniti Cottarelli, Piscopo, Crema. Recupero: 1’+4’.