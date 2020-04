OMEGNA - 03-04-2020 -- Poche ore

al varo della 1ª "tombola solidale" online a cura della Sezione di Omegna del Club Alpino Italiano.

L’evento avrà luogo via WhatsApp venerdì 3 aprile 2020 a partire dalle ore 21,00.

All’apposito gruppo WA “caiomegnasolidale” potranno accedere solo i partecipanti alla tombola, cioè coloro che hanno acquistato 1 o 2 cartelle al costo di 10 euro cadauna tramite il delegato della Sezione, Marco Corvi, per e-mail (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) o WT (340 460 4784).

L’importo verrà versato di persona non appena la Sezione riaprirà. Al momento l’impegno è sulla parola.

La Sezione anticiperà di volta in volta la somma di 1.000 euro all’Ospedale Madonna del Popolo per far fronte ai bisogni più immediati.

L’acquisto delle cartelle continuerà anche dopo la 1ª tombola di venerdì 3 aprile con cadenza settimanale.

E questo è il primo montepremi in palio:

1. AMBO: spargicacao ditta Smorgoni

2. TERNO: tazzine caffè ditta Smorgoni

3. QUATERNA: giacca in pile

4. CINQUINA: Vassoio inox ditta Motta + Uovo pasquale con tigrotto

5. TOMBOLA: Servizio tavola da 20 pz ditta Cerutti Inox + Bottiglia di champagne

Tutti i premi saranno accompagnati dal libro del 75° della Sezione.

(c.s)