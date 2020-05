MIASINO - 11-05-2020 -- …E poi c’è lo stupore,

quella condizione coscienziale in cui la sorpresa è pura e priva di strumenti concettuali classificatori, quel sentimento che è suscitato dall'incontro con una realtà imprevista, che supera le attese e lascia semplicemente a bocca aperta… E proprio di stupore e meraviglia si riempiono occhi e cuore quando si visita il Giardino dei Semplici di Miasino, una piccola realtà che è fulgido esempio di come la natura con la sua bellezza è stata, è e sempre sarà in grado di coccolare e ritemprare l’uomo.

Ora a causa del coronavirus il Giardino è chiuso al pubblico e l’unica persona che può godere delle bellissime fioriture di questo mese di maggio è Albert Husband,l’uomo che con tanta dedizione si prende cura del piccolo gioiello.

Sono proprio le parole di Albert che ci accompagnano nel Giardino : “Non ci sono essenze nuove per adesso: c'è l'aspetto positivo che Essendo stato un inverno piuttosto mite alcune piante che di solito morivano e dovevo cambiare l'anno dopo, quest'anno stanno resistendo. Parliamo, ad esempio, dell'erba limoncina o dell’ alkekengi che ogni anno morivano e che quest'anno invece si stanno riprendendo... In più quest'anno ho una spesa chedovrò fare che è quella del cambio dell’impianto di irrigazione: ho ereditato l’impianto a spruzzo che non è ideale per le piante perché quando parte bagna tutte le foglie e a caduta poi la terra, io invece voglio mettere un impianto “goccia a goccia” perché fa bene alle piante e poi perché consente un risparmio di acqua non indifferente… -prosegue Albert Husband- Il primo di gennaio avevo fatto una camminata con raccolta fondi proprio per il Giardino e avevo raccolto circa 350 €,. Sicuramente entro un mese farò questo lavoro che sarà importante per quest'anno in un’ottica di risparmio costi e consumi di acqua e tra l'altro farà meglio alle piante”.

r.a.

Si ringrazia Albert Husband per il materiale fotografico