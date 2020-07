OMEGNA -02-07-2020 -- Parte ufficialmente domani,

venerdì 3 luglio, "Not(t)e d'estate", l'iniziativa dell'assessorato al Turismo e Commercio di Omegna per aprire la stagione dopo i lunghi mesi del lockdown.

Grazie alla partnership con Radio Spazio3, domani, sabato e domenica, i commercianti che aderiranno all’iniziativa, apriranno i propri esercizi dalle ore 17.30 alle ore 22.30 proponendo dagli apparecchi audio e video delle proprie attività la musica sintonizzata sull'emittente.



Così l'assessore Mattia Corbetta: "Sarà l’occasione per diffondere tra le vie un’unica colonna sonora connotando con l’apertura serale dei negozi la nostra città con quell’impronta di località turistica finalizzata a fare di Omegna una meta imprescindibile per chi abita il lago d’Orta, o è qui in veste di turista. Dopo settimane di forzata inattività, sarà l’occasione per una rinnovata socialità in sicurezza e per tornare a dare una sferzata all’economia locale".