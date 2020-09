INVORIO / ORTA SAN GIULIO - 18-09-2020 -- Nella giornata di lunedì,

14 settembre, i ragazzi del Centro Gazza Ladra di Invorio -centro psicologico, pedagogico e per l'inclusione delle persone con bisogni educativi speciali e disabilità- hanno iniziato un corso di barca a vela. Ciò merita un approfondimento visti i benefici che quest’attività apporta a chi vive una situazione di fragilità.

“Stiamo andando a Imolo al Circolo Vela Orta dove c'è il signor Gianmaria Brambilla di 72 anni che fa vela da ben 67 anni, da quando era un bambino praticamente. Lui ha questa passione da sempre e quello che vuole ora fare è regalare la possibilità di andare in barca a vela alle persone che hanno una disabilità e che quindi non avrebbero molte altre occasioni di poter sperimentare questo sport -dicono dal Centro Gazza Ladra- Quest’attività che abbiamo appena iniziato ha indubbiamente tanti benefici per i nostri ragazzi, uno fra tutti è quello di permettere loro di godere del silenzio che la barca vela genera, senza motore, infatti, c’è solo il vento che spinge la barca e gran parte del viaggio si svolge ascoltando semplicemente rumore dell'acqua e del vento…”.



“Senza barriere” non significa solo togliere ostacoli materiali nella vita quotidiana di chi ha delle limitazioni, ma anche -e forse soprattutto- creare momenti di incontro, aprire nuove porte verso il divertimento, lo sport e la socializzazione, creando occasioni di vita vera tra persone che hanno delle necessità ed altre che possono collaborare per soddisfarle. Ecco l’importanza della parola “insieme”, un’espressione che chi opera al Centro Gazza Ladra ha particolarmente a cuore per il benessere dei ragazzi.



“Soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo post lockdown ed isolamento ogni attività che possiamo svolgere all'esterno la vogliamo fare per garantire ai ragazzi svariate possibilità di incontro -naturalmente in sicurezza e mantenendo le distanze con tutti i dispositivi che servono- durante le quali fare qualcosa insieme; questo aspetto è davvero molto importante -specificano dal centro Gazza Ladra- . Con la barca a vela i nostri ragazzi godono dell'ambiente naturale e sviluppano concentrazione e attenzione nei riguardi delle azioni devono svolgere… I ragazzi si sentono rilassati quando vengono cullati dalla barca vela in altri momenti della navigazione, invece, devono essere molto concentrati e svelti per obbedire alle regole di Gianmaria e per fare le manovre…”.



Il corso di barca a vela attualmente vede coinvolti quattro ragazzi e due volontari del Centro Gazza Ladra, questa attività s’inserisce nel più ampio progetto "Vuoi uscire con me?" e si affianca ad altri sport quali, ad esempio, canottaggio, calcio, ginnastica adattata e sci.

