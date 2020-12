QUARNE - 28-12-2020 - La Tombola di Natale di Quarna via social è stata un piccolo-grande successo per le comunità di Quarna Sotto e Quarna Sopra. L'iniziativa, pensata da Giuseppe Finoia, titolare dell'Hotel-Ristorante Mozzocone e dall'ex sindaco Carlo Quaretta, è riuscita a coinvolgere molte persone e famiglie che hanno avuto la possibilità di stare insieme anche senza essere insieme a causa delle restrizioni del momento.

Oltre 1000 visualizzazioni, 2257 persone raggiunte. Se si pensa che le due Quarne insieme hanno meno di 700 abitanti non è male...! Queste sono i dati tipici dei social che confermano la bontà di questo evento passato indiretta facebook il giorno di Natale tra le 17 e le 19. L'estrazione si poteva seguire attraverso le pagine dell'hotel Mozzocone, delle due pro loco, di Quarna Outdoor e di Hurtigher Blog.

A "dare i numeri" ci ha pensato il sindaco di Quarna Sopra Augusto Quaretta che ha intrattenuto il pubblico con la preziosa collaborazione del sindaco di Quarna Sotto Paolo Gromme, dei presidenti delle Pro Loco Annalisa Rampone e Filippo Corbetta, Andrea Dipietromaria e Carlo Quaretta per Quarna Outdoor, di Edoardo Casotti per HurtigherBlog e giovanissimo vicesindaco di Quarna Sopra e naturalmente di Giuseppe Finoia, ideatore del progetto che ha fatto da regia direttamente dalla sua casa di Milano.

Tutto si è svolto per il meglio e sono state premiate terno, quaterno, cinquina e naturalmente la tombola! Qualcuno ha anche avuto la possibilità di mandare gli auguri di buone feste scrivendo sulle pagine dei social. Non sono mancati sorrisi e non è mancata la suspence numero dopo numero.

E' un esperimento che ha funzionato, pronto a essere replicato anche se tutti si sono augurati di potersi ritrovare davvero al più presto; vorrebbe dire che l'emergenza è rientrata, trasformando il distanziamento sociale in un brutto ricordo.

Però la pandemia non ha limitato la fantasia di chi ha pensato di rispettare le regole e le tradizioni. La Tombola di Quarna ne è stata la dimostrazione. (c.s)

Nessun Iframes