AMENO 15-07-2021-- Inaugurata grazie al progetto Ecolago l’area didattica e pic nic sostenibile e a Km0 lungo l’Agogna. In programma anche nuovi appuntamenti con il pubblico per far conoscere il progetto; il prossimo è previsto per sabato 17 luglio, con una passeggiata teatralizzata nel percorso Verde Vivente.

È stato raggiunto il secondo obiettivo del progetto Ecolago, ideato dal mondo delle associazioni locali e che vede capofila Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone in collaborazione con le associazioni Mastronauta e Dragolago, e dal Comune di Ameno (NO), con il sostegno della Fondazione Comunità del Novarese ONLUS e e dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Dopo l’inaugurazione di Verde Vivente, percorso di educazione civica nel verde all’interno della Riserva naturale del Monte Mesma e dopo la posa delle bacheche informative realizzate dal Lions Club Borgomanero Cusio per sensibilizzare e informare su come salvaguardare il delicato ecosistema dei canneti, è stata presentata la nuova area realizzata interamente in legno di castagno. La giornata ha visto l’organizzazione di un laboratorio creativo con l’argilla organizzato per i più piccoli.

Il progetto è una delle prime attuazioni concrete del Contratto di Lago del Cusio, accordo in via di sottoscrizione, che unisce oltre 120 enti e soggetti privati nell’impegno di salvaguardare l’ecosistema del lago d’Orta e della Valle dello Strona.

Nel corso delle ultime settimane sono state organizzate passeggiate e visite guidate alla scoperta del patrimonio naturale del Lago d’Orta. Sabato 17 Luglio alle 17, invece si terrà SEDIMENTI LAB, percorso esperienziale di percezione degli spazi residuali presenti in natura.

Il ritrovo è a Bolzano Novarese, frazione Borghetto. La partecipazione è gratuita previa prenotazione a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .