ORTA SAN GIULIO - 28-06-2022 -- Nella mattina di domenica 26 giugno, un nutrito gruppo di ragazzi del Rotaract Orta, presidente di turno Martina Olivari, ha operato una profonda pulizia alla spiaggia libera del Miami , sotto la torre di Buccione, rendendola pulitissima, proseguendo la propria opera nella spiaggia di Ortello.

Sempre al Miami a conclusione dell’operazione di pulizia c’è stata l’occasione per incontrare l’Amministrazione del comune di Orta e anche la gestione Trittico della spiaggia privata del Miami. E’ stato un momento di apprezzamento espresso da tutti i convenuti sull’importanza di azioni del genere soprattutto se promosse da gruppi interamente composti e guidati da giovani, e sulla validità di azioni del genere a favore della cura della natura e dell’ambiente in cui viviamo. Grande la soddisfazione anche da parte di Ecomuseo che con il contratto di lago proprio queste azoni si auspica, e si augura che l’impegno di questi ragazzi possa essere di esempio per altri.