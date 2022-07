Nessun Iframes

LAGO D’ORTA- 25-07-2022-- Momento di bilanci per il progetto Ecolago, che si è distinto per aver creato un ponte comunicativo tra il grande pubblico e il territorio oltre che tra varie progettualità e iniziative, fungendo da catalizzatore per l’attivazione di nuove risorse a favore dell’ambiente.

Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone, in collaborazione con le associazioni Mastronauta e DragoLago, insieme al Comune di Ameno ne sono stati i promotori, grazie al sostegno di Fondazione Comunità Novarese onlus, a sua volta promotrice. Il progetto, presentato nella primavera del 2021, ha portato in un anno, alla realizzazione di un percorso didattico naturalistico guidato da bacheche informative sul valore degli ecosistemi locali dei canneti e dei castagni del Lago d’Orta e di un’area didattica e pic nic “sostenibile e a Km0”.

Ecolago si è distinto anche per essere stato motore propulsivo di successive proposte didattiche che andranno a interessare le scuole del territorio del Cusio nell’anno scolastico 2022/2023, con azioni rivolte all’educazione civico e con la realizzazione di percorsi sul territorio e performance artistiche a tema.

In particolare, il percorso naturalistico Verde Vivente lungo 2,5 km, tra Bolzano Novarese ed Ameno nel territorio compreso nella Riserva della Biosfera MAB (Man & Biosphere) UNESCO Ticino Val Grande Verbano ha riscosso particolare successo nel corso dell’anno.

Si tratta di un percorso che prevede 6 bacheche interattive con QR Code per conoscere meglio il mondo delle piante e apprendere da loro come prendersi cura del pianeta. Questo tipo di azione sul territorio è stata affiancata da alcune residenze artistiche che hanno animato il percorso educativo.

L’attività didattica a oggi realizzata ha coinvolto l’Istituto San Giulio di Orta. In particolar modo, i ragazzi della scuola secondaria inferiore di San Maurizio d’Opaglio hanno avuto modo di approfondire aspetti legati all’ecosistema, al risparmio idrico ed energetico, alla prevenzione dei dissesti idrogeologici, effettuando visite sul territorio e lavorato con gli insegnanti rielaborando i temi forniti dagli esperti.

I fondi previsti dalla borsa di ricerca destinata a Ecolago, pari a euro 9600 stanziati dalla ditta Fantini Rubinetti, sono stati messi a disposizione di un altro progetto ambizioso del Contratto del Cusio, coerente con i valori di Ecolago: “Risorta”, finanziato dal Fondo Ambiente Italiano.

Il progetto di bio-monitoraggio del lago d’Orta necessitava infatti di un supporto operativo per le attività di raccolta, posizionamento e controllo dei bivalvi. È stato in questo modo possibile avviarlo nel concreto, valutando il reale ruolo dei molluschi nel possibile risanamento dei suoi fondali.

Grazie alla sensibilizzazione promossa da Ecolago sulla salvaguardia del delicato ecosistema del canneto di lago, si è sviluppato un secondo progetto che ha coinvolto il canneto di Gozzano.

Il coinvolgimento del CCR di Gozzano, ha previsto azioni di sensibilizzazione e pulizia collettiva del sito, che hanno fatto emergere a livello sociale la consapevolezza della condizione critica in cui versa il canneto, in forte regresso da alcuni anni. Ecolago ha così fatto da volano a un progetto specifico di intervento di salvaguardia dei canneti del lago d’Orta voluto e condotto dai Comuni cusiani e finanziato dalla Regione Piemonte.